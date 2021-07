Gemeente Roosendaal nieuwe huurder van oude Polski Sklep

De veel besmette­lij­ke­re deltavari­ant van het coronavi­rus rukt op: dit moet je erover weten

1 juli BREDA - Terwijl we net verlost zijn van de meeste coronamaatregelen, rukt de nieuwe veel besmettelijker deltavariant van het virus op. In augustus is die variant vermoedelijk dominant. Moeten we bang zijn dat de samenleving wéér op slot gaat?