Gemeente Roosendaal legt carbidschieten aan banden

ROOSENDAAL - Het is dan misschien nog geen wijdverbreid volksvermaak, maar de gemeente gaat het carbidschieten in Roosendaal toch aan banden leggen. Bij de vorige jaarwisseling kwamen er klachten over carbidschieten en dat wil burgemeester Jacques Niederer dit jaar voorkomen.

Daarvoor moet de gemeenteraad wel de Algemene Plaatselijke Verordening veranderen. Ook de regels voor mogelijke louche bedrijven worden verscherpt, net als de aanpak van notoire inbrekers.

Lees ook FIOD rolt autoverhuurbedrijf voor de onderwereld op, invallen in onder andere Breda Lees meer

Carbidschieten stak bij de voorbije jaarwisseling weer de kop op. ,,Een man belde me dat hij in de wijk gezien had hoe jongelui met melkbussen in de weer waren", vertelt burgemeester Niederer. ,,Dat vond hij beangstigend en gevaarlijk. en dat was ik met hem eens.” Maar het ontbrak in Roosendaal aan regels rond deze van oorsprong Noord- en Oost-Nederlandse traditie.

Vuurwerk

In de nieuwe APV staan die regels wel. Carbidschieten is verboden, behalve van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Net als vuurwerk. Carbidschieten mag echter alleen buiten de bebouwde kom en het mag geen gevaar en hinder veroorzaken. Bij het carbidschieten ontstaan enorm harde knallen tot wel 110 dB toe.

Volledig scherm Burgemeester Jacques Niederer pakt notoire inbrekers aan. © Robert van den Berge Roosendaal gaat via de APV ook risicobranches aanpakken. Daarmee worden bedrijven met een twijfelachtige reputatie bedoeld, zoals autoverhuurbedrijven die auto's verhuren met allerlei geheime ruimten voor drugs- of geldsmokkel. De twintig autoverhuurbedrijven in Roosendaal gaan binnenkort alle onder de loep. ,,Als er geen beletselen zijn krijgen ze een vergunning", zei Niederer vrijdag bij de presentatie.

Kappers

Na de autoverhuurbedrijven komen de nagelstudio’s, zonnestudio's en kappers aan de beurt. ,,Als we bij een kapper nooit klanten binnen zien, is dat verdacht", aldus de burgemeester. De ondernemers die in deze branche actief zijn of willen worden, krijgen te maken met uitgebreid Bibob-onderzoek dat nu alleen nog maar in de horeca, de land- en tuinbouw en in de bouw mogelijk is.

Tot slot wordt de APV zodanig gewijzigd dat draaideur-inbrekers het nog moeilijker krijgen. Ze waren al strafbaar als ze met inbrekerswerktuigen op pad waren. Nu kunnen deze criminelen, als ze opnieuw betrapt worden met inbrekerswerktuigen, een dwangsom worden opgelegd. De inbreker kan dan niet alleen vanuit het strafrecht worden vervolgd, maar ook vanuit het bestuursrecht.