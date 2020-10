Gemeente Roosendaal heeft in 2021 geld voor openbare toiletten, veiligheid en openbaar groen

ROOSENDAAL - Inwoners van de gemeente Roosendaal, die moeite hebben met het ophouden van behoeften, kunnen gerust zijn. De gemeente investeert in 2021 en 2022 in totaal 1 ton in openbare toiletten. Waar ze komen is nog niet bekend.

Het is een klein punt uit de donderdag gepresenteerde gemeentebegroting voor volgend jaar. Ondanks de coronacrisis en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, zegt wethouder Toine Theunis van Financiën dat de gemeente er goed voor staat.

Lees ook Corona zorgt voor financieel onzekere tijden in Roosendaal Lees meer

3 miljoen tekort

Hoe anders was dat drie maanden geleden, toen de gemeente nog leek af te stormen op een tekort over 2020 van 3 miljoen euro. Dat kwam omdat er minder geld binnenkwam dan was voorzien. Theunis: ,,Minder inkomsten uit de parkeergarages, kwijtschelding precariorechten aan de horeca, een oplopend tekort in de jeugdzorg. Zonder corona hadden we geen tekorten gehad.”

Volledig scherm Wethouder Toine Theunis licht de gemeentebegroting 2021 van Roosendaal toe. © Henk den Ridder

Geen paniek

Quote In 2021 hebben we de mogelijk­heid om 1,5 miljoen te investeren in nieuwe dingen Toine Theunis , Wethouder gemeente Roosendaal Dankzij onder meer een hogere opbrengst van omgevingsvergunningen, een hogere uitkering èn coronacompensatie van het Rijk kan het jaar 2020 toch zonder tekorten worden afgesloten. ,,Dit jaar vanuit de gemeente geen paniek", concludeert de gemeentelijke kasbeheerder.



,,Sterker nog", vervolgt hij. ,,In 2021 hebben we de mogelijkheid om 1,5 miljoen te investeren in nieuwe dingen.” Het is niet zo dat de plannen al tot in detail zijn uitgewerkt. Zo kan de wethouder nog niet zeggen, waar de openbare toiletten worden geïnstalleerd.

Datzelfde geldt voor de 190.000 euro die aan het groenbudget wordt toegevoegd. Voor de huisvesting van scholen spaart de gemeente de komende jaren steeds 250.000 euro per jaar. Ook het veiligheidsbeleid krijgt de komende jaren een financiële injectie van twee keer 125.000 euro.

Volledig scherm De Roosendaler is in 2021 weer meer kwijt aan de afvalstoffenheffing. © Saver

Dividend

Ook zet de gemeente komende jaren steeds 1 ton in om de afvalstoffenheffing minder hard te laten stijgen. Dat geld komt het dividend (winstuitkering) dat afvalverwerker Saver aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente, uitkeert. Toch stijgt de afvalstoffenheffing in 2021 weer fors: van 205 euro vastrecht per perceel naar 245 euro. Een stijging van bijna 20 procent.

Woz-waarden niet bekend

Over de tarieven van de onroerendezaakbelasting kan de wethouder nog niets zeggen omdat de woz-waarden van 1 januari 2020 nog niet bekend zijn. De parkeertarieven stijgen volgend jaar niet en blijven in het centrum 2,10 euro per uur en buiten het winkelgebied 1,50 euro per uur.

Jeugdzorg

Een grote zorg voor Roosendaal is de jeugdzorg en de WMO. In 2015 zijn deze beleidsterreinen naar de gemeenten overgeheveld, maar sindsdien daalt het budget dat het Rijk beschikbaar stelt. Na 2023 komt er zelfs (zo goed als) niets meer uit Den Haag. Theunis hoopt dat het volgende kabinet snel duidelijkheid geeft.