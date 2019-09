Gemeente Roosendaal gaat de straat op om wensen en zorgen op te halen over nieuwbouw Bravis ziekenhuis

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal lanceert eind deze maand een traject voor inwoners om optimaal mee te denken over de inpassing van het nieuwe Bravis ziekenhuis in het gebied Bulkenaar langs de A58. Daarbij is speciale aandacht voor de direct belanghebbenden aan de buitenrand van Tolberg.

Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een informatiebijeenkomst voor de Roosendaalse gemeenteraad in het Bravis ziekenhuis. Medewerkers van het door de gemeente ingehuurde bureau Urban Synergy trekken op vrijdag 27 september Tolberg in om bij bewoners wensen en zorgen op te halen over de nieuwbouwplannen. Een dag later worden mensen in en rond het winkelcentrum in Tolberg bevraagd. Tegelijkertijd wordt online via de app ’Gemeentepeiler’ een vragenlijst gelanceerd die alle inwoners kunnen invullen. De vragen zijn gedurende een maand in te vullen.

Wethouder Toine Theunis meldde de raad dat Urban Synergy ook betrokken is bij de ingrijpende sloop en renovatie van de St. Josephwijk in Roosendaal. ,,Dat proces is ook ingrijpend, maar heeft zo goed uitgepakt dat we het bureau gevraagd hebben om ons opnieuw terzijde te staan”, aldus Theunis die beseft dat vooral Tolbergers die aan de buitenrand van de wijk wonen ‘nog argwanend zijn’ over wat er in hun directe woonomgeving staat te gebeuren. Hij benadrukte daarom dat iedereen, ook los van het inspraaktraject, een gesprek kan aanvragen.

Alle ideeën en zorgen van de inwoners worden gebundeld en weer teruggekoppeld tijdens een inloopbijeenkomst, aldus Dirk Verhagen van Urban Synergy. De gemeente wil tempo houden: medio november moet de definitieve oogst bekend zijn.

In mei dit jaar waren er al twee druk bezochte bijeenkomsten in Wouw waar het Bravis ziekenhuis tekst en uitleg gaf over het waarom van een nieuw ziekenhuis.

Weg in de achtertuin

Behalve over het wegvallen van het vrije uitzicht en het verlies van natuurgebied is in Tolberg grote zorg over de precieze ontsluitingsroute voor het nieuwe ziekenhuis. De mogelijkheid dat de weg zo ongeveer in de achtertuin van bewoners gaat lopen, is mensen rauw op het dak gevallen. VLP-raadslid Jos Heeren zei dat het voor bewoners belangrijk is om te weten waar het nieuwe ziekenhuis precies komt. Dat is bepalend waar zij straks wel of niet tegenaan kijken en hoe de ontsluitingsroute gaat lopen.

Theunis bezwoer dat nog geen enkel besluit is genomen over het tracé langs de bebouwing van Tolberg. De weg vanaf afslag Wouw/Wouwse Plantage langs de A58 richting het nieuwe ziekenhuis komt er vrijwel zeker wel. ,,Die is nodig voor het bouwverkeer straks.” Tegen het voorjaar 2020 moet er duidelijkheid zijn over de ontsluitingsweg.

De planning voor wat betreft grondverwerving, bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage is strak. De gemeente start in januari met de grondverwerving en hoopt in juni volgend jaar het voorontwerp van bestemmingsplan en MER ter inzage te leggen.