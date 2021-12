Gemeente Roosendaal en Syntrus Achmea eens over V&D-complex

Wel is bekend dat het huidige complex plat helemaal gaat en dat er 170 huurappartementen in komen. Dat is ook goed nieuws voor de strijd tegen de winkelleegstand. Want van het aantal vierkante meters dat leeg staat in Roosendaal komt de helft voor rekening van de voormalige V&D-winkel. Theunis schat wel 10.000 vierkante meter. In de nieuwbouw komen op de begane grond aan de kant van het Roselaarplein enkele winkels.