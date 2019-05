Gemeente Roosendaal en Halderberge betalen tikken voor milieustraat op Borchwerf niet terug

De gemeenten kopen de tikken niet terug. ,,Dat gebeurde eerder ook niet aan het einde van een kalenderjaar", motiveert de gemeente Roosendaal in een nieuwsbericht.



Het CDA-gemeenteraadslid Rogier van Nassau stelde begin deze maand vragen over de manier waarop de bevolking wordt voorgelicht over de ingebruikname van de nieuwe milieustraat van de gemeenten Halderberge en Roosendaal aan de Wortelsteeke in Oud Gastel. Die gaat begin augustus open en wordt grondstoffencentrum genoemd.



Ook in Halderberge zijn vragen gesteld over de niet-gebruikte tikken. Raadslid Gert Logt van Voor De Gemeenschap zegt dat een tik 25 euro kost en dat iemand die zes tikken niet gebruikt dus 150 euro verspeelt. Het klopt dat een tik bijkopen in Halderberge 25 euro kost. Een inwoner van Roosendaal betaalt 12,50 euro. Maar een Roosendaler krijgt op 1 januari vier gratis tikken en een inwoner van Halderberge zes.