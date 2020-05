Gemeente Roosendaal brengt verbouwing Stadskantoor als podcastserie

Bewoners De Brink blij met bezoekruim­te: ‘Al dat binnen zitten, tast mijn geheugen aan’

4 mei ROOSENDAAL - ,,Zo, het is tijd om weer het cachot in te gaan.” De bijna 85-jarige Anton Jagerman zegt het lachend, maar in de afgelopen zeven weken is het lachen hem wel vergaan. Al die tijd vanwege corona in isolatie moeten zitten, viel de bewoner van het Roosendaalse zorgcentrum De Brink erg zwaar.