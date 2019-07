Gemeente: ‘Organisatie Airborne Festival had haar zaakjes wel op orde’

Lokaal Halderberge en Progressief Halderberge stelden het college vragen over mogelijke verkeerschaos na afloop van en te veel lawaai gedurende het festival. Maar in een eerste reactie stelt de gemeente zich niet in de kritiek te herkennen. De organisatie had haar zaakjes op orde.

Zo waren er op de plaatsen waar verkeersregelaars moesten staan genoeg mensen om de komende en vertrekkende bezoekersstroom in goede banen te leiden. ,,De hele dag hebben boa's van de gemeenten Halderberge en Rucphen toezicht gehouden rondom het evenemententerrein. Ze reden regelmatig langs de verkeersregelaars en hielden toezicht op de verkeersmaatregelen.‘’

Decibel

Ook de volgens politici Jurgen Pertijs en Frits Harteveld vele geluidsklachten nuanceert het gemeentebestuur. ,,Het geluid is continu gemeten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Gemeente en organisatie hadden inzage op de normering gedurende het festival en dus de mogelijkheid bij te sturen. Er is bij OMWB één extra meting gedaan vanwege een klacht. Het bleek om 1 decibel te veel te gaan, dat valt binnen de norm. Er is niet handhavend opgetreden.’’

Arno van der Star van het organisatiebureau Eye4Dance bevestigt dat er misschien een enkele bewoner gereageerd heeft, maar dat het festival ook genoeg bijval uit de directe nabijheid heeft gekregen. ,,Hetgeen de politieke partijen nu roepen, is gewoon niet waar.‘’

Groen licht

Dat de vergunning niet bij de gemeentelijke mededelingen is gepubliceerd in de Halderbergse Bode klopt volgens de gemeentewoordvoerder wel. ,,Pas kort voor het festival kon een besluit genomen worden, waardoor het niet mogelijk was voorafgaand aan het evenement te publiceren.’’

Omwonenden met bezwaren tegen de komst van het hardstyle-festival zijn schriftelijk op de hoogte gebracht dat de organisatie groen licht kreeg voor 22 juni. De gemeente stelt dat de procedure niet afwijkt van andere besluiten bij het afgeven van een evenementenvergunning.

Mail

Dat sommige buurtbewoners in de dagen na het festival verhaal wilden halen bij de gemeente, klopt volgens het college wel. ,,Al in het voortraject is er veelvuldig contact geweest met omwonenden.‘’ Wie moeite had met het festival kon dat kenbaar maken. De procedure rondom bezwaar is ook op de informatieavond toegelicht. ,,Een aantal mensen heeft na het festival hun ervaringen per mail gedeeld. Deze zijn nog in behandeling en daar volgt een reactie op.’’