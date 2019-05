Gemeente, ondernemers en vastgoed trekken ten strijde tegen hoge leegstand winkelgebied Oudenbosch

Wethouder Thomas Melisse en ondernemer Joep de Wildt hebben niet de illusie dat nieuwe winkeliers in de rij staan om zich in Oudenbosch te vestigen. De actiekaart is erop gericht om in elk geval stapsgewijs te komen tot concentratie van het winkelgebied in met name Fenkelstraat en Professor van Ginnekenstraat. ,,Maar ook het aanloopgebied is belangrijk. Dat er goede verbindingen zijn vanuit basiliek en Jezuïetenplein‘’, aldus Melisse. HEt streven is om de 21 procent leegstand nu, terug te brengen tot 12 procent.