OUDENBOSCH - Sloop van beeldbepalende, religieuze panden in het hart van Oudenbosch is voor de hele gemeenteraad onbespreekbaar. Politiek Halderberge deelt de ongerustheid van honderden burgers, die de voorbije weken voor behoud van alle religieus erfgoed bepleitten.

Een nieuwe bestemming geven aan de veelal leegstaande, verkommerde kloosterpanden kost miljoenen. Een megabedrag wat opgehoest moet worden door vier partijen: gemeente, woningcorporatie Woonkwartier en aannemersbedrijf Van Agtmaal ontwikkelen de plannen, de provincie verleent subsidie.

De grenzen van de budgetten zijn echter al lang bereikt. Woonkwartier ziet geen kans om het in verval geraakte Mariabouw te transformeren tot een cultuurcluster voor theater, bibliotheek en musea. Maar maatschappelijke invulling is opgenomen in de clausule van de provincie. Cultuur voor woningbouw inruilen kan, maar dan ook geen subsidie. De woningcorporatie zit ook met de moeilijk te exploiteren kapel van Sint Anna in haar maag. Dat complex is eigendom van ZAB, een besloten vennootschap tussen Van Agtmaal en Woonkwartier. Intussen worden al jaren geen knopen doorgehakt en bloedt het religieus hart van Oudenbosch.

Als het aan een raad ligt, wordt de rol van Woonkwartier in het project kleiner. ,,Het wordt tijd om de burgers er nu bij te betrekken‘’, aldus Gerard Huijpen (VVD) die namens alle fracties een zowel een amendement als een motie indiende teneinde Sint Anna van sloop te behoeden. Verder moet het college de burgers nadrukkelijk betrekken bij de koerswijziging teneinde de plannen in alle opzichten haalbaar te maken. Want communicatie, daar heeft het in de beslotenheid van de vier betrokken partijen, de voorbije jaren zwaar aan ontbroken.

Wethouder Jan Mollen gaf dat toe. Hij kon zich vinden in de hernieuwde kaderstelling voor het religieus erfgoed. In de voorwaarden stelt de raad voor niet tot aankoop van de Mariabouw over te gaan. Mollen had intussen met directeur/eigenaar Ruud van de Boom van Woonkwartier gesproken. ,,Hij wil de plannen echt wel vlot trekken. En wij zeker.‘’