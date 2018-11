Gemeente naar rechter om pas heringerichte St. Janstraat in sprundel

SPRUNDEL - Zoals het er nu naar uit ziet, zal de fietsveiligheid in de St. Janstraat in Sprundel er nog niet zo gauw op verbeteren: de gemeente Rucphen stapt naar de rechter om herstelwerk van de vorig jaar heringerichte weg af te dwingen.

Niet alleen de verharding van de rijbaan en de fietssuggestiestroken moeten eruit, ook de fundering die eronder ligt, zou vervangen moeten om de straat verkeersveilig te maken. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van onderzoeksbureau Kiwa KOAC, zegt wethouder René Lazeroms. ,,We hebben de afgelopen periode regelmatig met de aannemer rond de tafel gezeten, maar we komen er niet uit. Daarom gaan we het bedrijf deze maand nog in gebreke stellen en dat betekent ‘algeheel herstel vorderen'.”

Veel geld

Het gaat om het stuk tussen de Schuurkerkstraat en de rotonde Bredaseweg/Bosstraat/Ettenseweg, een stuk van zo'n 500 meter. Als alles uitgevoerd moet worden volgens de aanbevelingen van het onderzoeksbureau gaat het niet alleen om een flinke hoeveelheid werk, maar ook behoorlijk veel geld, zegt de wethouder. ,,We zitten als gemeente niet te wachten op een juridische procedure. Die kan jaren gaan duren, want de rechtbank zal immers weer een eigen onderzoek instellen. Daarom blijven bereid om opnieuw te overleggen met de aannemer.”

Maar op dit moment ziet het college van B en W evenwel geen andere mogelijkheid dan een aansprakelijkheidsstelling. Volgens Lazeroms is het bedrijf intussen op de hoogte dat een gang naar de rechter in aantocht is. De formele brief waarin dat wordt aangekondigd zal nog deze maand de deur uit gaan, verwacht hij.

Bestek

Het onderzoeksrapport, waarin ook het ‘fietsgootje’werd meegenomen waardoor diverse fietsers ten val kwamen, wordt niet openbaar gemaakt. Volgens Lazeroms is er tijdens de reconstructie van de straat regelmatig overlegd over de uitvoering van het werk. ,,Toen al waren we niet tevreden over de uitvoering van de besteksbeschrijvingen. Op technische details daarvan kan ik niet ingaan.”