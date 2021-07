Gemeente heeft nog meer plannen met Sint Jan: ook VVV en Citymarketing krijgen een plek in de kerk

Verbouwing begint volgend jaar

De Sint Jan aan de Markt krijgt een tweede leven als dé nieuwe cultuurtempel van Roosendaal . De benodigde verbouwing moet volgens directeur Jan-Hein Sloesen van het Cultuurcluster in de eerste weken van 2022 beginnen, de opgeknapte Sint Jan zou nog datzelfde jaar in gebruik genomen kunnen worden. Voor die verbouwing is 3,6 miljoen euro nodig. Geld dat de Stichting St. Jan bij elkaar moet sprokkelen, maar waar de gemeente Roosendaal voor garant staat.

Maar Roosendaal wil meer met die kerk. Zo hoopt wethouder Toine Theunis de kerk op termijn definitief over te nemen van de huidige eigenaar: het Monumenten Fonds Brabant. Dat is volgens Theunis belangrijk om de Sint Jan als cultuurcluster in stand te houden: ,,We willen dit zeker veertig jaar in stand houden.’’ Theunis zegt dat de gemeente Roosendaal in principe het eerste recht van koop heeft. Wat de Sint Jan moet gaan kosten, is niet bekend.