Gemeente heeft 1 miljoen euro voor burgers die energie besparen

Met deze RRE-regeling kunnen gemeenten in het algemeen projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te treffen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast kunnen gemeenten de regeling gebruiken voor het geven van advies aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Zonneparken

De achterliggende gedachte is dat de gemeente Roosendaal er naar streeft in 2050 CO2-neutraal te zijn. De zonneweiden waar in Roosendaal nu aan wordt gewerkt, dragen daar aan bij. De gemeente heeft uitgerekend dat de energiebesparende maatregelen die met dit miljoen kunnen worden uitgevoerd, een besparing van 2.360.000 kilogram CO2 bespaart.

Vouchers

Als eerste zullen alle huiseigenaren een brief krijgen over grote en kleine bespaarmaatregelen. Om die te financieren geeft de gemeente vouchers uit van 70 euro. Ook komen er informatieavonden over bespaarmogelijkheden. De Roosendaler kan ook thuis een op maat gesneden advies krijgen. En door groot in te kopen hoopt de gemeente korting te krijgen op zonnepanelen en woningisolatie.

Waterzijdig inregelen

Ook aan installatiebedrijven wordt gedacht. Zij moeten het ‘waterzijdig inregelen van cv-systemen’ weer gaan aanbieden aan de klant. Daarmee wordt bedoeld dat het cv-systeem zodanig wordt afgesteld dat door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water stroomt die nodig is om die ruimte optimaal te verwarmen.

Vroeger

Vroeger deden veel installateurs dat altijd bij nieuwe ketels. Maar omdat het tijd en geld kost is de aandacht ervoor verslapt. Nu er geld voor beschikbaar is, wil de gemeente installateurs aanmoedigen cv-installaties weer op de manier af te stellen.

Acties herhalen

De ervaring leert dat niet iedere huiseigenaar op hetzelfde moment geld heeft om te investeren in energiebesparing. Daarom onderstreept de gemeente het belang van het herhalen van diverse acties. Voor kleine investeringen, zoals radiatorfolie en waterbesparing, heeft de gemeente vouchers beschikbaar zodat het de huiseigenaar nagenoeg niets kost.