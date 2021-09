Gemeente Halderberge voert druk op; gedeputeerde wil snelheid N640 al naar 50 in het uur terugbrengen

,,We willen met name bij de kruising N640 met de Kruisstraat de snelheid omlaag halen‘’, zegt verkeerswethouder Jan Mollen, ,,Daar zijn alle opties overwogen, maar blijft de situatie te gevaarlijk.‘’ De N640 is een provinciale weg. De zes kilometer asfalt tussen Oudenbosch via Hoeven naar Etten-Leur staat op de planning voor groot onderhoud eind 2022.

Buurtbewoners

In de aanloop naar de reconstructie zijn alle varianten al de revue gepasseerd. Binnen de bebouwde komgrens van Hoeven blijft het op de weg 50/uur. Maar daarbuiten raast het verkeer met 80 in het uur over de weg, waarlangs veel mensen wonen. Buurtbewoners hebben zich verenigd om bij het kruispunt Gors, Oude Antwerpsepostbaan de automobilist te dwingen de voet van het gaspedaal te halen. Afgelopen zomer ontvingen de buurtbewoners een aantal Statenleden. Ook zij zagen in dat de situatie met toenemend vrachtverkeer onhoudbaar is geworden.

Woordvoerder Jan Wijnen uit de buurt zegt dat de maatregel toen al is besproken. Hij is blij dat de gemeente nu de druk opvoert. ,,Iedere lobby richting provincie kan helpen bij de aanpak van een veilige weg.’’

In Den Bosch werd de Halderbergse kritiek lange tijd genegeerd. Mollen: ,,We kregen trajectcontrole in het vooruitzicht gesteld, maar daartoe blijkt is de weg 200 meter te kort. We staan voor de veiligheid van onze inwoners en zetten vol in op 60 in het uur; als het kan zelfs 50 in het uur. Hun verweer was: geen wisselende snelheden. Maar ik weet dat Gedeputeerde Christophe van der Maat daar inmiddels op terug wil komen.’’

Aan het begin van de avond stuurt Van der Maat een tweet rond: ,,Vanwege gesprekken met omwonenden hebben we de gemeente (ambtelijk) geïnformeerd dat we de snelheid op het kruispunt naar 50 km/u verlagen. Het dossier wordt zorgvuldig uitgewerkt, ik neem volgende week het besluit met bijbehorende ‘officiële’ communicatie.‘’