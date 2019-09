Gemeente gaat voor nieuw kindcentrum en renovatie MFC De Geerhoek in Wouw

Expert Marjos Moulands: ‘Zestien uur per dag bezig met de gierzwaluw’

3 september ROOSENDAAL - ,,De mens kan gewoon niet accepteren dat we niet de eeuwigheid bezitten. We zijn onderdeel van de wereld om ons heen. Als we ons niet gedragen, wordt dat onze ondergang.’’ Een zacht Limburgse tongval maakt dat zo’n hartekreet bij gierzwaluwdeskundige Marjos Mourmans (78) niet zwaar klinkt. Maar vergis je niet: ze typeert zichzelf als ‘een omaatje dat overal binnenkomt’, maar bij wie het temperament nog regelmatig opspeelt. Vooral bij verkeerde aannames.