Gemeente deelt gratis milieupas uit aan Homico

BOSSCHENHOOFD - Van alle tweedehands goederen, die Homico in ontvangst neemt zit ook steeds meer rotzooi tussen. Slechte kwaliteit, niet te verhandelen in de kringloopwinkel. Restafval dus, waarmee de ontwikkelingshulporganisatie meer kosten maakt dan ze lief is.

Homico zamelt uit de verkoop van tweedehands spullen geld in voor projecten in ontwikkelingslanden. Sinds twee jaar is de winkelruimte en goederenopslag gevestigd in de voormalige peuterspeelzaal van Bosschenhoofd. Redelijk wat ruimte, maar dan moeten de medewerkers wel van tijd tot tijd wat naar de milieustraat kunnen brengen. En daar wringt hem de schoen, want met de Saver-pas kan Homico niet onbeperkt goederen bij de stort aanbieden.

Een verzoek om een gratis milieupas wordt nu door burgemeester en wethouders gehonoreerd. ,,Zij vroegen om gratis toegang tot de milieustraat of het plaatsen van een restafvalcontainer'', zegt wethouder Hans Wierikx, ,,Als pilot kiezen we voor het eerste. Het past niet in het maatschappelijk karakter van organisaties als Homico onnodig kosten te maken omdat ze bij alle goedgeefsheid moeilijk spullen kunnen weigeren.''

Vergelijkbare instanties zoals 't Stoofje in Oudenbosch, de Martwienkel in Oud Gastel en stichting d'Oude Apotheek in Hoeven kunnen op dezelfde service van de gemeente rekenen. Wierikx vermoedt dat ook zij regelmatig met overtollige goederen met ruimtegebrek als gevolg kampen.