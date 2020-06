Gemeente: Brugstraat 78 is geen opvang maar kamerverhuur

ROOSENDAAL - Er is aan de Brugstraat 78 geen sprake van daklozenopvang maar van kamerverhuur. Dat zegt de gemeente Roosendaal in een reactie op het plan van de stichting We All Care 4 You om in het pand aan de Brugstraat acht daklozen op te gaan vangen.

Voorzitter Anne-Marie Zijlstra van deze stichting ontvouwde haar plannen deze week in BN DeStem.

Brugstraat 78 is particulier bezit en via de stichting gaan er acht daklozen wonen. Zijlstra zei dat alles correct gebeurt met huurcontracten en dergelijke. De eerste contracten zijn al getekend. Als er bewoners komen met specifieke problemen, zoals verslaving of schulden, dan is de link met de professionele hulpverlening snel gelegd.

Kennen we niet

In een eerste reactie zegt de gemeente: ,,Wij kennen dit concrete initiatief van de door u genoemde stichting niet. Mevrouw Zijlstra heeft hierover geen contact met ons opgenomen. De vraag of wij dit financieel steunen is niet aan de orde.” Dat laatste komt omdat de stichting nog geen geldelijke steun aan de gemeente heeft gevraagd.

Quote Aan wie de stichting de kamers gaat verhuren en tegen welke huurprijs weten wij niet Gemeente Roosendaal

Volgens de formele benadering van het gemeentebestuur is er geen sprake van daklozenopvang. ,,Zoals wij het uit uw krant lezen is er geen sprake van een opvanglocatie maar van kamerverhuur. Aan wie de stichting de kamers gaat verhuren en tegen welke huurprijs weten wij niet.” Brugstraat 78 is het tweede pand dat de stichting We Alle Care 4 You beheert. Ook in een huis aan de Frans Halslaan worden daklozen opgevangen.