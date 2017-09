'Gelukkig ontplofte die gasfles niet' bij grote brand in Roosendaal

ROOSENDAAL - De brand in een loods met auto-onderdelen leverde woensdagochtend vooral stankoverlast op. De schade aan de loods is groot, er vielen geen gewonden.

Edward van Dorrestein en zijn zoontje Werner kijken woensdag rond 9.00 uur vol spanning naar de enorme rookpluimen die uit een loods aan de Meeten (oostkant Roosendaal) komen. De brand brak woensdag rond 6.30 uur uit in het gebouw dat bestaat uit gestapelde zeecontainers. In de loods liggen verschillende auto-onderdelen opgeslagen.

Agressief goedje

De brand lijkt na een paar uur blussen onder controle, maar volgens officier van dienst Jochem van de Graaff is er nog één risicofactor: een gasfles met acetyleen. ,,Een agressief goedje dat vooral wordt gebruikt om te lassen. Door de containerconstructie kunnen we niet goed bij die fles komen en bestaat de kans dat hij de lucht ingaat. We laten een kraan komen om de boel uit elkaar te trekken, zodat we de fles kunnen koelen. We gebruiken op afstand bestuurbare waterkanonnen voor deze klus, want je wilt niet in de buurt van die fles staan als het misgaat."

Shaggie

Edward van Dorrestein is chemisch analist en begrijpt het gevaar dat de brandweer loopt. ,,Gelukkig staat er maar één gasfles binnen, want acetyleen is echt heftig spul." Hij rolt z'n shaggie. ,,Nog meer rook, kan er nog wel bij", lacht ie. Uit verschillende metingen blijkt dat die rook geen direct gevaar oplevert voor de omgeving.

Met name inwoners aan de westkant van de stad hebben woensdagmorgen last van de geur. De brand is dan wel aan de oostkant van Roosendaal, maar de rook daalt juist in westelijke richting neer.

Penetrant

Volledig scherm Grote brand bij autobedrijf in Roosendaal © Christian Traets / Maricmedia ,,Een penetrante geur, we ruiken vooral verbrand rubber. We hebben onze ramen en deuren dicht gedaan want het stinkt behoorlijk", aldus bewoners van de Westrand die zich hebben verzameld bij het wijkhuis. Rond 11.00 uur is de stank grotendeels voorbij.



Bij het Jan Tinbergen College hebben ze vanwege de geuroverlast het ventilatiesysteem een paar uur uitgeschakeld. De brandweer is er op locatie gaan meten, maar ook hier blijkt dat er geen risico is voor de gezondheid.

Veel schade

De schade aan de loods is groot. De binnenkant is volledig uitgebrand. Over de oorzaak tast de brandweer in het duister. ,,Er volgt technisch onderzoek, we kunnen er nog niets van zeggen", aldus Van de Graaff. Voor de loods staat autobedrijf Kwarten. Kwarten zelf is blij dat dit pand gespaard is gebleven, maar baalt als een stekker dat de loods verloren is gegaan.

,,Het was mijn bedoeling dat ik auto-onderdelen in deze ruimte zou gaan verkopen. Ik was de loods aan het opruimen en had er wat spullen opgeslagen. Heel veel lag er nog niet in, maar toch. Mijn plannen kunnen voorlopig in de vuilnisbak. We gaan samen met de eigenaar kijken hoe we dit gaan oplossen", aldus Kwarten. Die eigenaar is ook ter plekke, maar wil niet met zijn naam in de krant. ,,Ik begrijp niet hoe de brand is kunnen ontstaan, hopelijk wordt er snel meer duidelijk", is zijn enige commentaar.

Een kraan forceert rond 10.30 uur een weg naar de gasfles die kan worden gekoeld zodat het ontploffingsgevaar voorbij is. Een half uur later is er nauwelijks nog rook te zien en meldt de brandweer dat alles onder controle is.

Volledig scherm Grote brand bij autobedrijf in Roosendaal © Christian Traets / Maricmedia