Geluidsopname ontmaskerde Brabantse terreurverdachten: 'Je kunt zo gaan schieten in het consulaat'

ROOSENDAAL/OUDENBOSCH – ,,Het is 500m lopen, de Turkse ambassade, daar zie ik altijd Turken naar binnen gaan, kun je zo gaan schieten of iets naar binnen gooien.” Dat valt te horen in een geluidsfragment waarop terreurverdachten Jaoaud A. en zijn vrienden uit Brabant te horen zijn.

Maandag werden ze opgepakt omdat ze mogelijk plannen hadden om een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam.

Geluidsfragment

De mannen kwamen in beeld in een onderzoek naar een geluidsfragment dat de AIVD in 2017 beschikbaar stelde in een ander onderzoek tegen Jaoaud A.

In de rechtszaak tegen Jaoaud A. werd het geluidsfragment niet afgespeeld, maar wel uitgebreid besproken. Volgens de rechtbank is er in te horen dat A. zegt: ,,Het is 500m lopen, de Turkse ambassade, daar zie ik altijd Turken naar binnen gaan, kun je zo gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen, maar die mensen daarbinnen zijn wel moslims." A. woonde in die tijd in de buurt van het Turkse consulaat.

'Uit verband gerukt'

Volgens A. werden die citaten uit hun verband gerukt. ,,Het was een gesprek met vrienden." Dat gesprek zou hypothetisch zijn geweest en zijn gegaan over de vraag of een terreurgroep bij een aanslag onschuldige slachtoffers mag maken. Jaouad zei tijdens de rechtszaak tegen hem in november vorig jaar: ,,Ik wijs er in dat gesprek steeds op dat je geen onschuldige slachtoffers mag maken."

Volgens de rechtbank zei hij echter ook 'liever voor die Hollanders te kiezen' in de discussie over wie slachtoffer mogen worden.