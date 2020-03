Gek van Hi-Fi: ‘Ik ben er vroeg mee gestopt om te kunnen gaan werken’

Quote Rijk zijn zit niet in centen Iman Dane ,,Rijk zijn zit niet in centen. Ik geniet enorm van alles wat leuk is in het Bourgondische leven. Muziek, lekker eten en mijn lief, Michèle van Leeuwen." Het koppel kwam elkaar zeven jaar geleden toevallig tegen.

Haar zoon was bevriend met zijn zoon. ,,We bleken veel gezamenlijke interesses te hebben. Zij heeft gezongen, ik ben helemaal gek van muziek. Dat gaat van Gregoriaans tot metal. We gaan veel naar concerten en theater, en we reizen graag. Ik bloei dankzij Michèle helemaal op. Ze stimuleert mij. Bovendien ben je nooit te oud om iets te leren. Ik speelde vroeger al wel muziek, maar niet echt goed. Sinds twee maanden volg ik weer lessen. Op de bas, bij Sanne Verbogt hier in Roosendaal."

Boerengezin

Het leven van Iman Dane staat al lang in het teken van Hifi-apparatuur. Dat had er ook zomaar heel anders uit kunnen zien. ,,Mijn vader had een landbouwbedrijf in Willemstad, tussen de Helsedijk en Oudemolen. Het uitgangspunt was dat ik het bedrijf zou overnemen. Toen ik nog maar zes jaar was is mijn vader gevallen. Hij kwam in een rolstoel terecht en heeft het bedrijf moeten verkopen."

Iman koos na de lagere school in Willemstad, het voortgezet onderwijs in Fijnaart voor een studie elektrotechniek in Dordrecht. ,,Ik ben er vroeg mee gestopt om te kunnen gaan werken. Ik was toen al graag met apparatuur aan het knutselen.”



,,In mijn ouderlijk huis had ik een complete studio gebouwd, met het oog op een lokale omroep. Daar is het nooit van gekomen. Met vriend Bas Hollemans maakten we wel jingles en eigen programma's. Hij presenteerde, ik deed de techniek."

Radioamateur

Dat knutselen met techniek had Iman Dane van zijn grootvader: Iman Braber. ,,Hij was eigenlijk banketbakker. Als fervent radioamateur bouwde hij radio's en legde hij radiodistributie aan tijdens de tweede wereldoorlog. Zo konden mensen stiekem luisteren, via een driestandenschakelaar naar Radio 1, Radio 2 en Radio Luxemburg."

Ook de moeder van Iman was gek op muziek. Ze verzorgde verzoekplatenprogramma's voor een vrije radiozender en Iman kreeg op zijn achtste zijn eerste instrument: een accordeon. ,,Dat had vast ook iets met mijn vader te maken. Die was gek op zeemansliederen."

Op zijn veertiende vond Iman die accordeon niet meer cool. Hij wilde een elektrische gitaar. ,,Die sloot ik met een schemerlampsnoer aan op een oude radio. Dat bromde als de ziekte. Tot ik de massa aan de cv-radiator vastknoopte."

Early Bird

Als tiener kocht Iman zijn eerste grammofoonplaten. ,,Ik had een simpele platenspeler. Twee oude radio's deden dienst als versterker. Mijn eerste single was Early Bird van André Brasseur, mijn eerste elpee was er een van The Outsiders in mijn mulotijd. De eerste stereo-ervaring was Back Home van Golden Earring, terwijl er nota bene mono op het label stond."

Met het werken in elektrowinkels steeg zijn kennis en liefde voor audiotechnieken. ,,Vrij snel wist ik er meer van dan de meeste van mijn bazen en collega's. Uit onvrede met de leiding van een bedrijf in de randstad deed ik een ondernemersopleiding en ben ik in 1982 in de Dr. Braberstraat in Roosendaal voor mezelf begonnen. Ik heb me gespecialiseerd in het hogere segment van geluidsapparatuur. Waar de populaire markt stopt, daar begin ik."

Studio

Tot de crisis in 2008 liepen de zaken goed. ,,In 2012 stortte de boel in en wilde ik helemaal stoppen. De eigenaar van het pand vroeg me dat moment uit te stellen tot hij een nieuwe huurder had. Onlangs kenterde de boel weer en ben ik verhuisd naar de Nieuwe Markt. Daar heb ik een volwaardige studio onder de winkel, inclusief ontvangstruimte, opnameruimte en regiekamer."

,,Binnenkort komt percussionist Nippy Noya met zijn nichtje Lisa, bekend van Mai Tai, weer opnemen. Ook kwam er iets leuks vanuit Hilversum op mijn pad. Met mijn mobiele studio ga ik vier afleveringen van 'Sesjun' registreren. Op 30 april is het eerste concert in Theater Santbergen. Topmuzikanten brengen muziek van jazzlegende Chet Baker."

,,Zangeres Marjoleine Leene organiseert die avonden. Ze vertelt daar ook iets over de vroegere 'Sesjuns', gepresenteerd door Cees Schrama in Nick Vollebrecht's Jazzcafé in Laren. Het plan is muziek van die avonden op cd uit te brengen, als eerbetoon aan de in mei 2019 overleden Schrama."