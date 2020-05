Gejuich bij de musea, gemengde gevoelens bij bioscopen en theater: ‘Dit is niet te doen’

Anders is het voor het Tongerlohuys, zegt hij. Voor dat onderdeel is hij blij dat de deuren weer open mogen. ,,Daar zie ik geen problemen. We moeten reëel zijn: we zijn niet zo groot als bijvoorbeeld Het Noordbrabants Museum. We hebben nooit dertig mensen tegelijk over de vloer.’’



Dat zegt ook Marcel Deelen van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. ,,Dat komt bijna nooit voor. Daarbovenop komt dat het museum best ruim van opzet is en we bezoekers ook nog kunnen verdelen over verschillende verdiepingen. Veel extra maatregelen zijn er niet nodig.’’



Deelen en zijn team grepen de sluiting niet alleen aan om een hoop achterstallig onderhoud weg te werken, bezoekers kunnen vanaf 1 juni ook gelijk een compleet nieuwe expositie verwachten. Deelen: ,,Over de Witte Paters en over hoe zij Afrika naar Oudenbosch brachten.’’