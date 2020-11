Geheim rapport: ‘Verhuizing Poolse supermarkt in Roosendaal was mogelijk geweest’

PVV tikt college op vingers over ‘eenzijdige overheids­pro­pa­gan­da’

11 november RUCPHEN - Waarom de gemeente Rucphen op haar Facebookpagina haar inwoners tips geeft over echt of nepnieuws, is de PVV-fractie een raadsel. Fractielid Brigitte Clercx vindt dat de vrijheid van meningsuiting hiermee in het geding is.