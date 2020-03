Gehandicaptenplatform Roosendaal: 'Veel gaat goed maar het zou wat sneller mogen’

Motie unaniem aangenomen

,,Het gekke is", zegt RoGeP-voorzitter Jan Lanooy, ,,dat de gemeenteraad in november 2017 unaniem een motie aannam waarin het college van B en W werd opgedragen om in het voorjaar van 2018 te komen met een actieplan.” Daarin had moeten staan hoe de gemeente het VN-verdrag Gehandicapten gaat uitvoeren. ,,Apart dat daarna geen enkele fractie heeft gevraagd hoe het er mee staat", weet Lanooy.