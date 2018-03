Gegijzelde vrouw bevrijd door politie in Roosendaal

Column Nog twaalf lange dagen

10 maart Twaalf dagen. Nog twaalf lange dagen en dan zijn we er - als het goed is - weer vier jaar vanaf. Het is campagnetijd. En niemand is veilig. Overal buitelen onze lokale politici over elkaar heen om de gunst van de kiezer met mooie praatjes, al dan niet haalbare beloftes en vuilspuiterij naar de concurrenten. Tot vervelens toe.