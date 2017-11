Geert is de nieuwe prins van Puitenol

OUDENBOSCH - Sinds zaterdagavond 20.11 uur heeft Oudenbosch een nieuwe leutvorst. De nieuwe prins is Geert-Jan van Spaandonk. Hij is nu bekend als Geert dun Jiste van ut Puitenol.

Rob van Merriënboer is de nieuwe pliessie Robke. Het winnend carnavalslied was zowel bij de publieks- als vakjury Tis Dat Mot van de Buurvrouw. Zowel op het Puitenplein als in zaal De Kroon was het druk.

De Smoorfrêters in Bosschenhoofd zijn in zaal Stroop met de Novemberfesten begonnen aan het 50-jarig bestaan. Nieuw raadslid is Mady Raats. Nar Kluit die zijn laatste carnaval is ingegaan, zoekt een opvolger. Ruben is ook dit jaar weer de leutvorst. Prins Ad en nar Rico vierden in Vastelaovedzottelaand samen met tweehonderd Gastelaren het 11-11 feest. Wor dut verschil won het liedjesfestival. De hofhouding van lakeien en hofdames is vervangen door het Gevolg.

In Meekrapdurp werd onder het motto Wa 'n Tejaoter zaterdag een bliksemloterij gehouden. Nar Royke was duidelijk in het dorp te horen. In zaal Geerts werd het duo Job en Lesley Akkermans voor hun 25-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Om 23.11 uur hing prins Peer en zijn gevolg een krans om het Meekrapstekertje. Beste liedje kwam van De Meekrap-dames, de beste act van de Dansmariekes.