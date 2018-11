Geen zin om je documenten op te halen? Halderberge stuurt de paspoortkoerier

HALDERBERGE - Slecht ter been of gewoon te lui om naar het gemeentehuis te gaan om je rijbewijs of paspoort af te halen? Geen nood, in Halderberge komt de paspoortkoerier je reisdocumenten op verzoek thuisbezorgen.

De gemeente stelt op proef een bezorgdienst in, die paspoort of rijbewijs thuis laat bezorgen. Voor 5 euro laat de gemeente volgend jaar de papieren thuis bezorgen bij haar inwoners. Dat scheelt een tweede gang naar het gemeentehuis, want voor het aanvragen moet nog wel een afspraak aan de balie gemaakt worden. Burgemeester en wethouders zien de proef voor een jaar als een extra dienstverlening aan de burger en dat mag kennelijk wat kosten want de nieuwe werkwijze is niet kostendekkend.

In een aantal gemeenten is de service al ingezet. Wethouder Jan Mollen zegt dat de landelijke respons tussen de 5 en 10 procent van alle aanvragen ligt. ,,Soms uit tijdgebrek, soms omdat mensen niet zo mobiel zijn, soms omdat ze het te veel moeite vinden.‘’

Voor het thuisbezorgen van reisdocumenten moet wel een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf in de arm worden genomen om mogelijke fraude zoveel mogelijk uit te sluiten. Het document moet aan de juiste persoon worden uitgereikt vanwege gezichtsherkenning. ,,Mocht er niemand thuis zijn, dan komt de bezorger nog twee keer terug aan de deur.’’ Halderberge gaat voor de koppeling van de gemeentelijke applicatie en die van de bezorgdienst in zee met het itc-bedrijf Centric. Aan de hand van de resultaten wordt na een jaar bekeken of de bezorging definistief in de gemeentelijke dienstverlening wordt opgenomen.