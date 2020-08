Geen Vuelta door de Pin: ‘Zo ontzettend jammer’

,,We wilden aan de wereld laten zien dat Wouwse Plantage het wielerhart is van Roosendaal”, zegt Arian Tak, de man met het grootste wielerhart van ‘de Pin’.

Teleurstelling

Het peloton van de Ronde van Spanje zou komende zondag maar een ‘kwartierke’ door het kerkdorp heen razen, maar de teleurstelling is er niet minder groot om: ,,Het is zo jammer voor ons dorp", zegt Tak.

Tak wil niet een afgezwakt feestje gaan vieren: ,,We laten het in stilte voorbij gaan. Alleen het kindervakantiewerk in het dorp is nog steeds in Spaanse sferen. Daar gaat alles gewoon door zoals we het bedacht hadden met een ‘Olé Spanje-thema’.”