ROOSENDAAL - Pierre de Jong heeft nog zeker vier weken extra de tijd om de villa aan de Wouwseweg 36 in Roosendaal op te ruimen. De rechter in Breda zou zoals aangekondigd woensdag een uitspraak doen of er nu wel of geen sprake is van een koopovereenkomst tussen gemeente (eigenaar) en huurder (familie De Jong), maar het vonnis is een maand vertraagd. De gemeente dreigt De Jong met uitzetting, maar komt pas in actie als er een vonnis ligt.

Werkdruk

Bij de rechtbank geven ze geen verklaring waarom de vertraging is ontstaan. Walther van Hulten, advocaat van Pierre de Jong, weet vrijwel zeker dat het met werkdruk heeft te maken. ,,Soms zit ik zelfs 1,5 jaar op een uitspraak te wachten, dus het verbaast me niet, de rechtbank is overbelast."

De gemeente wil het statige pand aan de Wouwseweg verkopen. De woning werd meer dan veertig jaar door Leonie de Jong gehuurd. Samen met haar zoon Pierre is ze al drie jaar lang verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente over de aankoop van het huis. De gemeente vond dat De Jong een te laag bod uitbracht, het hogere bod van 275.000 euro is volgens het gemeentebestuur nooit formeel uitgebracht. De rechter moet nu bepalen of er nu wel of geen overeenkomst is gesloten.

Onderhandelen

,,Wij wachten niet alleen op een juridische uitspraak over de overeenkomst, maar hebben de rechter ook de vraag gesteld of we terug naar de onderhandelingstafel kunnen. Het zou wel zo netjes zijn om dit netjes uit te onderhandelen. Dat mag je toch verwachten van de overheid", vindt advocaat Van Hulten.