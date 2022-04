Geen vier jaar cel, maar veertien maanden: Roosendaler vrijgesproken van cocaïnebezit

De man kwam naar boven door rechercheonderzoek naar de berichten die werden gestuurd via het door de politie gekraakte communicatienetwerk Sky ECC. Via dat netwerk stuurden talloze criminelen berichten over hun handel en wandel, in de waan onbespied te zijn.

Vrijgesproken van cocaïnebezit

In enkele groepschats sprak de Roosendaler over de hasj en de coke. De berichten over de hasj waren voldoende concreet volgens de rechtbank. Die over cocaïne echter niet en daarom werd hij daarvan vrijgesproken. Ook voor enkele verwijten met betrekking tot het bezit van hasj volgde nog vrijspraak. Daardoor is de straf behoorlijk lager dan de eis.