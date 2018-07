Geen verwijzingsborden naar Skidôme vanaf de A58

Waarom antwoordt wethouder Toine Theunis niet op vragen uit Kalsdonk?

10:38 ROOSENDAAL - ,,Het is een kwestie van handhaven. En dat kunnen ze niet in de gemeente Roosendaal." Dat zegt voorzitter Barro Wijkmans van het Bewonerscomité Kalsdonk over de situatie rond de Poolse supermarkt tegenover zijn woning aan de Gastelseweg in Roosendaal.