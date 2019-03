Geen verkeersregelaars op Boulevard Antverpia in Roosendaal

Veelbespro­ken BioMoer maakt mogelijk een doorstart, drie kandidaten in beeld

6:00 MOERSTRATEN - Mestvergister BioMoer in Moerstraten maakt mogelijk een doorstart. Er hebben zich drie serieuze kandidaten gemeld om de veelbesproken vergistingsinstallatie over te nemen, zegt verantwoordelijk curator Bart Louwerier van Van Iersel Luchtman Advocaten uit Breda. Hij verwacht hier deze of volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.