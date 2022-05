Geen vergunning voor Vrouwenhof; openluchtvoorstellingen nu in de Tuin van Hasselt

ROOSENDAAL - Het openluchttheater in het Vrouwenhof in Roosendaal heeft geen vergunning gekregen om deze zomer weer voorstellingen te verzorgen. Volgens de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant produceert het theater te veel geluid. Niet dat er ook maar één klacht is geuit.