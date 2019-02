Geen twee, maar uiteindelijk vier nieuwe mini-bossen in Roosendaal

Waar die bossen moeten komen, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Ook is het nog onzeker of ze allemaal in Roosendaal komen, of dat er ook naar de verschillende dorpen van de gemeente wordt gekeken.

Vitale Wijken en Dorpen

Roosendaal trekt 60.000 euro uit voor de aanleg van die vier bossen. Dat gebeurt in het kader van het project Vitale Wijken en Dorpen. Voor de vijfde keer wordt er geld vrijgemaakt voor verschillende projecten die de leefbaarheid in Roosendaal en de dorpen moeten verbeteren.

In totaal trekt de gemeente dit keer 155.000 euro uit voor drie verschillende projecten. Behalve de tiny forests gaat er ook geld naar de verdere aankleding van het Dijkcentrum (75.000 euro) en de aanleg van een nieuwe hondenspeelplaats in de gemeente (20.000 euro).

Tennisbaan

Tiny forests zijn een initiatief van natuurorganisatie IVN. Het zijn kleine, dichtbegroeide bossen, ongeveer zo groot als een tennisbaan. De bossen moet zorgen voor meer groen in stedelijke gebieden. Het is de bedoeling dat het onderhoud van die bossen vooral bij omwonenden komt te liggen. Doel is dat buurtgenoten er elkaar ook gaan ontmoeten, er activiteiten gaan organiseren. Ook het onderwijs wordt nauw bij dit project betrokken. Het is de bedoeling dat er per bos één school wordt betrokken. Leerlingen mogen meedenken over het ontwerp en helpen mee bij de aanplant. Roosendaal gaf eerder al aan erg gecharmeerd te zijn van dat plan.

Dit jaar