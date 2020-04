Geen truckersbal met frites voor deze internationale chauffeurs

Het is door de coronacrisis iets minder romantisch om met de vlam in de pijp over de Europese snelwegen te koersen. Vraag dat maar aan de truckers, die dagelijks op de weg zitten. ,,Het ergste? De chauffeurscafés en -restaurants zijn dicht."

Willem-Jan Gelten

Internationaal chauffeur Willem-Jan Gelten. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

BERGEN OP ZOOM - Dat het bij de grens goed is geregeld, vindt chauffeur Willem-Jan Gelten van Meeus Transport uit Bergen op Zoom wel fijn. ,,Vrachtwagens moeten het rechtse spoor volgen en kunnen doorrijden.”

Personenwagens houden de linkse baan aan en worden allemaal aangehouden voor ze Frankrijk in mogen.

Vorige week was Gelten nog in Lyon om er een lading van Sabic uit Bergen op Zoom af te leveren. Net als zijn collega’s kreeg de chauffeur van Meeus te maken met een flinke papierwinkel. Of hij gezond is, was een van de vragen. ,,Ik snap die vraag wel, maar hoe moet ik aantonen dat ik gezond ben? Misschien draag ik het virus wel.”

Where-abouts

Ook bij vragen over de where-abouts van de laatste tijd, kan de chauffeur maar beter de gewenste antwoorden invullen. Dat weet Willem-Jan Gelten, die al 28 jaar voor Meeus Transport op de weg zit, als geen ander.

,,Als je invult dat je in een risicogebied op vakantie bent geweest, kom je bij een Italiaans bedrijf het terrein niet op.” Aan de andere kant, wat is een risicogebied als je als chauffeur in Italië aan de poort van een bedrijf staat op het moment dat de hele wereld zowat risicogebied is?

Het meest mist Gelten toch ook de gezelligheid van het wegrestaurant. Met collega’s aan de truckersbal met frites en een potje bier ten oosten van je bord.

,,Nu eet ik van die magnetronmaaltijden”, klinkt het vies. ,,Veel te zout en niet lekker. Ik zit liever in een restaurant waar je lekker met je collega’s kunt kletsen.”

Peter Verwijmeren

Peter Verwijmeren is chauffeur van Nouwens Transport © Pix4profs / Jan Stads

BREDA - De grootste verandering sinds de coronacrisis begin maart in alle hevigheid losbarstte? Internationaal chauffeur Peter Verwijmeren van Nouwens Transport in Breda hoeft niet lang na te denken: ,,Alle restaurants en cafés dicht!”

Waar de vrachtwagen tankt aan de dieselpomp, komt de chauffeur op krachten in de horeca langs de weg. En die is nu dicht. In heel Europa.

Peter Verwijmeren (60) is net terug van een rit naar Milaan. ,,Het is zo bizar op de weg: alleen maar vrachtwagens. Ik heb al heel vaak op Italië gereden. Nu rijd ik ‘s middags op de ring van Milaan. Alleen maar vrachtwagens. Normaal rijd je er bumper aan bumper.”

Vracht medicijnen

Verwijmeren bracht namens Nouwens Transport een vracht medicijnen naar Milaan. Zeker in Italië nu een prio 1-vracht. Het laden en lossen is wel veranderd. ,,Bij het farmabedrijf leg ik het papier op tafel en doe een stap terug. Zij pakken het formulier, vullen het in en leggen het weer op tafel. Dat is allemaal goed geregeld.”

Ook aan de grens weet iedereen wat anderhalve meter is. ,,Dat doen ze allemaal erg goed.” De papierwinkel is wel uitgebreid voor de internationale chauffeur. ,,Ik moet in Italië speciale formulieren hebben. En in Frankrijk en België ook. Formulieren die ik elke dag opnieuw moet invullen. Op zich mogen wij altijd rijden, want het transport is niet stilgelegd.”

Honger lijden, nu de horeca overal dicht is? ,,Nee, dat niet”, grinnikt Verwijmeren. ,,Van tevoren goed eten en genoeg meenemen. Ik eet nu iets meer uit de magnetron.” En hoe verloopt het contact met collega-chauffeurs? Ook dat ligt vrijwel stil. ,,Vorige week klopte iemand op de deur. Maar ik doe de deur of het raam niet open. Iets te veel risico.”

Wim van Zundert

Internationaal chauffeur Wim van Zundert bij zijn vrachtwagen. © Pix4Profs/Jan Stads

ETTEN-LEUR - ,,Er is wel weinig file. Alles rijdt lekker door.” Waarmee chauffeur Wim van Zundert van Bas Transport uit Etten-Leur meteen een van de grootste voordelen van de huidige crisis te pakken heeft.

Hij is vorige week naar Parijs op en neer geweest. Gewoon doorrijden op de anders dichtgeslibde Périphérique. Toch iets bijzonders.

,,In Frankrijk zijn diverse klanten gesloten. Klanten waar je vaak komt willen nu een formulier. Laatst was ik bij Mepavex. Ik moest me aanmelden in een tent. Het duurde een uur en drie kwartier voor ik binnen was! Binnen een half uur was mijn wagen volgeladen”, zegt Van Zundert, die al 32 jaar op de weg zit.

Lijkt wel oorlog

Zoiets als de huidige crisis heeft hij op de weg nog nooit meegemaakt. ,,Ik heb stakingen meegemaakt in Italië en Oostenrijk. Maar dit is toch anders. Nu lijkt het wel oorlog!” Vooral door die papierwinkel. Vragenformulieren in twintig talen. Bent u in aanraking geweest met mensen die corona hadden? Bent u in een risicoland geweest?

,,Iedereen vult natuurlijk nee in.” Wat er gebeurt als een chauffeur ja invult laat zich raden. Dan is het omdraaien en linea recta terug naar Etten-Leur. Vindt meneer Bas vast niet fijn.