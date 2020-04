Geen triatlon Oud Gastel, de ruiterdagen wachten nog

Voorzitter Corné Kriesels van evenementenorganisatie 't Veerke laat met pijn in het hart het vierde evenement van zijn club los. ,,Na de Zomertijdloop, de Vlietloop en de vierdaagse moeten we nu ook de plannen voor de triatlon laten varen. Zelfs als er na 1 juni meer is toegestaan, komen we qua voorbereidingen in de knel.‘’

Inschrijfgeld terug

De triatlonweek stond van 21 tot en met 26 juni gepland. De eerste dagen zijn gewijd aan een recreatieve tridaagse, proefzwemmen en een jeugdtriatlon. Op de laatste zaterdag van juni wacht het dorp de jaarlijkse invasie van zwemmende, fietsende en hardlopende mensen. Kriesels: ,,Alle deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug, met onze leveranciers hebben we de bestellingen stop gezet en de sponsors ontzien we ook. Zij hebben het in deze tijden al moeilijk genoeg. Volgend jaar nieuwe kansen.’’

Alternatieven

Bij de afweging waren ook de tientallen vrijwilligers een belangrijke factor. Volgens Kriesels maken zij de triatlon groot. ,,Zij helpen graag mee, maar zullen nu geaarzeld hebben. Atleten, toeschouwers en medewerkers opgeteld zijn er op die dag al gauw vijfduizend man op de been. Dat moet je in dit stadium niet willen.‘’ De voorzitter zegt dat zijn bestuur nog broedt op kleinschalige alternatieven zoals ook met de Zomertijdloop. ,,Vooral steken we onze energie in een sterke terugkeer in 2021.‘’