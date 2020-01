Geen treinen tussen Oudenbosch en Roosendaal door wisselstoring

Passerelle kan er weer tegenaan: nieuwe ruiten én cameratoe­zicht

11:58 ROOSENDAAL - De loopbrug over het spoor in Roosendaal is ‘hufterproof’. Vandaag werden de door vandalisme vernielde ruiten vervangen. Later deze week gaat ook de al eerder aangekondigde camerabewaking in werking. Er hangen in totaal zes camera’s op en rond de Passerelle.