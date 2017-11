Geen treinen tussen Goes en Roosendaal dit weekend

Het perron wordt op standaardhoogte gebracht, zodat in de toekomst een gelijkvloerse instap met de trein mogelijk is. De NS zet bussen in tussen Goes en Roosendaal. Volgens de dienstregeling sluiten die aan op de treinen vanuit Vlissingen. Dat geldt ook andersom: wie met de bus vanuit Roosendaal komt, heeft in Goes zeven minuten om over te stappen op de trein naar Vlissingen.