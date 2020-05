Geen treinen tussen Breda en Roosendaal vanwege ongeluk met persoon bij Hoeven

interview Roosendaal­se coffeeshop­pi­o­nier stopt er na 40 jaar mee

25 mei Hij was een van de eersten met een coffeeshop in Roosendaal. ,,In mijn café mocht je blowen, dus toen zijn we het zelf maar gaan verkopen.” Op maandag 1 juni trekt hij zijn jas aan en is hij weg. Pieter Bruijstens (71), bekend van onder meer de Bazaar, stopt ermee.