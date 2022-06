Geen treinen tot 23.30 uur tussen Oudenbosch en Roosendaal door aanrijding

Lerarente­kort zet onderwijs aan jonge Oekraïners onder druk: ‘Bovengrens is bereikt’

BERGEN OP ZOOM - Door toestroom van Oekraïense leerlingen in combinatie met personeelskrapte moeten onderwijsinstellingen Curio en Wereldwijs in Bergen op Zoom alle zeilen bijzetten om de Nederlandse taallessen op de rails te houden. ,,De bovengrens is bereikt.”

30 mei