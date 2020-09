Geen straatraces meer dit jaar op Breda Airport

BOSSCHENHOOFD - Geen Street Legal Nights afgelopen zaterdag en ook geen Superfast-event over twee weken. De straatraces op Breda International Airport zijn vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen in de regio afgeblazen.

Achter beide snelheidsevenementen zitten overigens verschillende organisaties. Emrys Blomont was met zijn Street Legal Nights een maand eerder al op het vliegveld bij Bosschenhoofd. Het Superfast event is in handen van 402Automotive.com & StreetGasm.

Blomont zegt dat beide evenementen niet met elkaar te vergelijken zijn. ,,Wij maken op vrijdagavond een paar uur gebruik van de landingsbaan en willen dat met enige regelmaat blijven doen. Puur om de straatraces van de openbare weg te krijgen. Superfast is groots opgezet, de hele zaterdag. Ik denk dat daar de tijd nog niet rijp voor is.‘’

Oplopend aantal besmettingen

Beide organisaties hebben overigens zelf de handdoek in de ring geworpen, zo laat woordvoerster Marjolein Böhmer van de gemeente Halderberge weten. ,,Het klopt dat we de vergunning nog in beraad hielden vanwege oplopend aantal besmettingen in de regio. Maar beide organisaties hebben nu zelf aangegeven dat ze het onder de gestelde condities niet voor elkaar krijgen.‘’

Die condities waren wel aangescherpt na de eerste Street Legal Nights. Volgens de gemeente was met name de plaatsing van toeschouwers een probleem, waardoor de kijkers te dicht op elkaar stonden. Blomont beloofde al beterschap, maar ziet voorlopig even van een tweede editie af. ,,Alle begrip dat de gemeente scherp toeziet. Ik kreeg ook de indruk dat de tijdelijke burgemeester het liever overdraagt aan haar opvolger. We zullen zien of het er in de wintermaanden nog van komt. Qua weersomstandigheden moet het alleen niet ijzelen, verder zou het wel kunnen.‘’

Volgens de Superfast-site houdt de gemeente Halderberge er een strenger beleid op na dan in andere veiligheidsregio's. ,,Waar we elders wel veilig en met goede protocollen kunnen organiseren, gaat deze gemeente alle risico's uit de weg‘’, zo meldt de organisatie op haar site.

Böhmer zegt dat de burgemeesterswissel geen invloed heeft op wet en regelgeving. ,,Onder de juiste voorwaarden zijn evenementen wel mogelijk, daar verandert met een nieuwe bestuurder niets aan. De organisaties hebben hun eigen afweging gemaakt.‘’