‘Geen stank meer bij gemaal in Zegge’

Op de plek waar alle leidingen uit de gemeente Rucphen samenkomen komt een nieuwe voorziening die ook de laatste kans op stank moet vermijden, legt waterketentecholoog Steven Marijnissen van Brabants Delta uit. Bij het rioolgemaal wordt vanaf 16 september acht maanden lang een proef uitgevoerd met een innovatieve klep met een veer, die een meer statische putconstructie vervangt.

Bij het voorbereidend werk is tijdelijk een buis aangelegd om de nieuwe klep in de leiding te kunnen testen.

Om te kunnen testen is tijdelijk een pijp aangelegd die het water via een container voert die op het terrein staat. ,,We willen zeker weten dat het werkt, want deze techniek is nog maar weinig toegepast.’’ De proef moet uitwijzen of er geen rommel bij de klep blijft steken. Volgens de deskundige is na jaren van stankoverlast het systeem overigens al dermate gesloten dat hij van deze klus geen stank verwacht.

Een container staat klaar bij het rioolgemaal, waar half september een proef start.

Als over ongeveer een jaar het hele station aan de Hoge Heistraat een renovatie ondergaat zou er nog een onwelriekend geurtje kunnen ontsnappen. Bijvoorbeeld als er een kelder voor onderhoud open moet. ,,Zoiets kun je nooit helemaal voorkomen’’, erkent Marijnissen. ,,Maar we zorgen dan altijd dat de aanvoerleidingen leeg zijn en dat het kort duurt.’’ Het rioolgemaal in Zegge is aangesloten op een hoofdader van Brabants Delta die van Moerdijk via Roosendaal naar Rilland-Bath voert, waar de smurrie wordt gereinigd.

Tevreden