Geen Poolse bussen van Tiels uitzendbureau in Sint Willebrord

,,Wij hebben momenteel geen opdrachtgevers in West-Brabant voor onze Oost-Europese werknemers‘’, zegt ze bij het zien van een foto van de bus op het Emmausplein in Sint Willebrord. ,,Er rijden in het land wel Poolse bussen rond, waar we onze naam als reclame-uiting aan verbonden hebben. Dan staat Europlus aan de buitenkant. Met de bus met dit kenteken vervoeren wij geen uitzendkrachten.‘’

Van Valburg zegt dat het uitzendbureau toeziet op het gedrag van haar arbeidsmigranten. ,,Als we horen dat iemand de coronaregels overtreedt, spreken we hem of haar daarop aan. We hebben een reputatie van ruim twintig jaar kwaliteit en betrouwbaarheid hoog te houden.‘’

Europlus-directeur Jeroen Stam vult aan dat het gemeenteraadslid beter eerst contact met het bedrijf had gelegd in plaats van foto's naar het college en de pers te sturen. ,,We zijn altijd bereikbaar, nu wordt onze naam gekoppeld aan iets waar we niets mee van doen hebben.‘’

Burgemeester en wethouders van Rucphen hebben de vragen van PVV-raadslid Brigitte Clercx inmiddels ook beantwoord. Het college zegt geen onderscheid te maken in afkomst of doelgroep waar het gaat om sancties bij overtreding van de coronamaatregelen.

De PVV kreeg signalen dat met name het Poolse winkelpubliek bij de Aldi in Sint Willebrord de regels onvoldoende in acht neemt. Het college heeft de geldende regels onder de aandacht gebracht bij zowel de bedrijfsleider van Aldi als alle agrariërs in de gemeente Rucphen. Europlus richt zich juist niet op de agrarische sector, maar detacheert vooral arbeidskrachten in de metaal-, bouw- en houtindustrie.