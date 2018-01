Geen parkeerdruk, toch behoefte aan blauwe zone in Oudenbossche winkelhart

OUDENBOSCH - Winkelend publiek in Oudenbosch legt voortaan de blauwe kaart achter de voorruit. Met de invoering van een blauwe zone in het winkelgebied laat de gemeente Halderberge het vrij parkeren los.

Tientallen parkeerplaatsen in Fenkelstraat, Professor van Ginnekenstraat, Elisabethstraat en Varkensmarkt worden dit jaar van blauwe parkeerlijnen voorzien. Ook voor de parkeerterreinen rond de drie supermarkten Albert Heijn, Emté en Aldi geldt een blauwe zone.

Wethouder Jan Mollen kan zich voorstellen dat het besluit voor Oudenbossche centrumbewoners gevoelig ligt. ,,We zullen met hen in contact treden en mogelijk met ontheffing gaan werken.''

Piekmomenten

De blauwe zone is een direct gevolg van het grootscheepse onderzoek naar de parkeerdruk in Oudenbosch. De conclusies waren dat maatregelen niet direct nodig waren. ,,Er zijn piekmomenten, maar het is niet zo dat je erg lang moet zoeken naar een parkeerplaats. Onder ondernemers is echter de behoefte aan een blauwe zone wel aanwezig. Ergo, er zijn ondernemers die toekomstige investeringen laten afhangen van de blauwe zone.''

Quote Een goede doorloop is belangrijker dan vasthouden aan gratis parkeren. Peter Groeneveld, Ondernemerskring Koepelcentrum

Mollen hoopt zo ook het probleem van winkelleegstand te kunnen parreren. ,,De horeca is wat genuanceerder over het nieuwe parkeerbeleid, maar winkeliers staan achter ons voornemen. De blauwe zone geldt overigens tijdens winkeltijden. In de avonduren laten we het los.''

Win-win situatie

Voorzitter Peter Groeneveld van de Ondernemerskring Koepelcentrum ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. ,,Natuurlijk staat gratis parkeren hoog in ons vaandel. Een goede doorloop is echter nog belangrijker. Voor de twee horecazaken in dit gebied zal het geen onoverkomelijke zaak zijn en als er afspraken te maken zijn met de bewoners is het een pure win-win situatie.''

Als de gemeenteraad op 8 februari akkoord gaat, kunnen bezoekers van het Oudenbossche stadshart de auto maximaal twee uur kunnen laten staan. Voor de aanleg van borden, blauwe lijnen én handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) wil de gemeente ruim een ton uittrekken. Dit extra budget wordt meegenomen in de Zomernota 2018. Mollen denkt de blauwe zones in het najaar in te stellen. In de andere winkelgebieden van Halderberge zijn geen parkeermaatregelen voorzien.