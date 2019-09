Geen paraplu en geen zwakke blaas: Dimphy uit Oud Gastel staat in de erehaag op Prinsjesdag

DEN HAAG/OUD GASTEL - Er mag langs de route niet worden getelefoneerd, gefotografeerd, gerookt of een zonnebril gedragen. En als het regent is een paraplu taboe. Toch heeft Dimphy Hagenaars (60) uit Oud Gastel veel zin in de te vormen erehaag van Brabantse burgers op deze prinsjesdag.

Eens in de twaalf jaar is de provincie Noord-Brabant aan de beurt om de zogenaamde Burgerdeputatie samen te stellen. Zij brengen een eerbetoon aan de koning, die op amper een meter afstand voorbij rijdt in de Gouden Koets.

Volledig scherm José Jansen (links) en Dimphy Hagenaars zijn klaar voor de erehaag. © Dimphy Hagenaars Commissaris van de Koning Wim van de Donk verzocht zijn burgemeesters in Brabant uit te zien naar mensen uit de zorg- en welzijnsector.

Zonder commissaris

Hagenaars werkt als casemanager dementie voor de Stichting Groenhuysen en maakt daarnaast deel uit van het platform dementievriendelijke gemeente. Samen met twee collega's uit dezelfde overleggroep, José Jansen uit Prinsenbeek en Mary-An de Bont uit Bosschenhoofd, stapt ze dinsdagochtend in Breda in de bus naar Den Haag. Daar is Van de Donk niet bij. Hij is nog herstellende van een operatie.

Quote Een hoedje mag, maar beslist niet carnava­lesk Dimphy Hagenaars, Deelneemster erehaag op Prinsjesdag

Volledig scherm Ook muziekverenigingen vormden in het verleden al eens de erehaag op Prinsjesdag, zoals dit korps in Leerdam. Dit jaar zijn 200 zorgzame Brabanders aan de beurt. © Gemeente Leerdam

In het provinciehuis van Den Bosch werden de zorgzame Brabanders vorige week gebriefd. Bij het lezen van de instructies kon Dimphy een glimlach niet onderdrukken. Want de deelnemers aan de erehaag moeten aan strenge regels voldoen. ,,We moeten zwarte of donkerblauwe kleding aan. We lopen veel, maar staan ook ruim twee uur stil. Wandelschoenen genieten de voorkeur, maar wel donkere kleur. Een hoedje mag, maar beslist niet carnavalesk. Waardig gedrag wordt van ons verlangd.‘’

Toiletten

Verder zijn muziekinstrumenten uit den boze, reclames op kleding ongewenst en moet een paraplu of tas in de bus achter blijven. En wie een zwakke blaas heeft, kan ook beter thuisblijven: toiletten zijn in de directe omgeving niet voor handen.



Hagenaars merkt dat Prinsjesdag tot in de puntjes is voorbereid. ,,We krijgen allemaal een coach mee, die ons ter plaatse nog van laatste tips voorziet. Het gaat met militaire precisie. Eigen initiatief wordt niet gewaardeerd.‘’

Quote Het gaat met militaire precisie. Eigen initiatief wordt niet gewaar­deerd Dimphy Hagenaars

Oprollen

Ze snapt het wel. ,,Het is een dag van ceremonieel en traditie. Daar horen dichtbij de Gouden Koets geen afleidingsmanoeuvres vanuit het publiek bij.‘’