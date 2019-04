Geen overtredingen bij Roosendaalse shishalounges, wel onderzoek naar mogelijk gebruik tabak in pijpen

Geen misstanden

Tabak

Als echter blijkt dat er wél tabak in de waterpijpen zat, wordt dat anders. Dat is namelijk in strijd met de Tabaks- en rookwarenwet. Daarin staat dat het roken van tabak in een shishalounge alleen is toegestaan in een speciale rookruimte. Waterpijpen met een vulling van bijvoorbeeld kruiden en gedroogd fruit vallen daar echter niet onder. De uitslag van dat onderzoek volgt over ongeveer twee weken.