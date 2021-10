Geen ouderwetse kost bij nieuw restaurant Ouderwetsch, maar klassieke, Franse gerechten

Vervallen theehuisje krijgt een nieuw doel: ‘Misschien wel een trouwloca­tie of ijssalon’

28 juli ROOSENDAAL - Een trouwlocatie? Of toch een ijssalon? Of misschien liever iets met fingerfood? Of gewoon een plek om ‘ouderwets’ koffie en thee te drinken? Wat moet er straks in het opgeknapte theekoepeltje in de nieuwe Stadstuin Van Hasselt gaan gebeuren?