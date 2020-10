Geen onderzoek in Roosendaal naar behoefte aan kunstgrasvelden

In eigen beheer

De VLP-fractie had het gemeentebestuur om deze uitspraken gevraagd. Volgens Eric de Regt en Gerard van Zalinge van deze fractie is de aanleg van kunstgrasvelden in de hele gemeente de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De voetbalclubs DVO'60, BSC en Cluzona beschikken over zo'n veld en VV Roosendaal zelfs drie. RBC heeft een kunstgrasveld in eigen beheer.