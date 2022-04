Geen nieuwe distributiecentra meer in West-Brabant, want de bedrijfsgrond is op

,,We hebben bijna geen ruimte meer voor nieuwe bedrijven, laat staan voor grootschalige logistiek. Daar gaan we dus ook niet meer naar op zoek. Niet alleen omdat we ze liever niet meer willen, we hebben er simpelweg ook geen plek meer voor‘’, zegt Guido van Liefland van Rewin, de organisatie die namens de gemeenten in West-Brabant bedrijven voor vestiging in de regio probeert te interesseren.