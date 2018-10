Geen nieuw verkeersonderzoek op Flintdijk en Onyxdijk in Roosendaal

ROOSENDAAL - Er komt geen nieuw verkeersonderzoek op de Flintdijk en de Onyxdijk in Roosendaal. Dat laat wethouder Cees Lok weten in antwoord op vragen van SP, GroenLinks en PvdA. Die partijen blijven vrezen voor de verkeersveiligheid in die straat.

Grootste boosdoeners volgens hen zijn landbouwvoertuigen die door de straten rijden. Die zouden volgens die fracties te hard rijden en te veel roet en fijnstof uitstoten. Daarnaast zorgen die voertuigen voor geluidsoverlast en zijn ze met uitstekende onderdelen gevaarlijk.

'Onbetrouwbaar'

Die angst is niet nieuw, in 2016 zijn er al volop metingen verricht op de weg om een beeld van die problemen te krijgen. Maar dat onderzoek is volgens die drie partijen onbetrouwbaar. Die meetapparatuur was bijvoorbeeld niet in staat om het aantal landbouwvoertuigen te registreren, menen zij. Daarbij zouden metingen ook niet steeds op dezelfde plekken zijn gedaan.

'Wel betrouwbaar'

Verantwoordelijk wethouder Cees Lok ziet echter niks in een nieuw onderzoek. Volgens hem zijn de metingen namelijk wel betrouwbaar. Zo zou die meetapparatuur wel degelijk onderscheid maken in lichte en zware voertuigen. ,,Maar niet in de verschillende soorten licht en zwaar verkeer.'' Daarnaast ziet Lok ook geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van overschrijdingen van geluids- en fijnstofnormen. ,,En we kunnen als het om fijnstof gaat ook niet bepalen welk aandeel het landbouwverkeer hier in heeft.''

Ongevallen