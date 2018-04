Geen nieuw pand, Roosendaalse Huiskamer stopt definitief

Vertrek

Andere plannen

Overigens is Huijzers wel van plan 'iets anders' in de Roosendaalse binnenstad te willen gaan doen. Het liefst in de geest van wat er in Parrotia plaatsvond. ,,Want het concept van De Huiskamer (een coffeecorner in combinatie met sportieve, maatschappelijke of sociale activiteiten, CH) is volgens ons nog steeds van meerwaarde voor Roosendaal.'' Huijzers zegt nog in gesprek te zijn over een aantal panden. Welke dat zijn, wil hij voorlopig nog niet zeggen.